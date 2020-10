La Société d’Aménagement et de Promotion de la Station de Taghazout annonce le coup d’envoi à Taghazout Bay de la première édition de Madaëf ECO6, une initiative de soutien à des porteurs de projets souhaitant s’installer au sein de la station. L’appel à projets démarre le 08 octobre et se clôtura le 08 novembre 2020.

Avec l’objectif de stimuler l’entrepreneuriat et le développement d’écosystèmes au sein de ses stations touristiques, Madaëf ECO6 est un programme ouvert à tous les porteurs de projets (artisans, start-ups, très petites et moyennes entreprises) mettant l’accent sur l’inclusion sociale, le développement durable et l’innovation.

Sur une superficie de 615 ha, en front d’une bande côtière de 4,5 km de plages d’une beauté exceptionnelle, Taghazout Bay place la préservation des ressources naturelles, l’authenticité socioculturelle de la région et la valorisation du capital humain au cœur de ses priorités. Ses produits, composés d’ensembles hôteliers, touristiques et résidentiels haut de gamme, intègrent l’univers du sport, de la culture, de la nature et de l’écotourisme, selon une approche intégrée et durable.

Cinq autres éditions de Madaëf ECO6 seront organisées par la suite à Saïdia Resorts, Al Hoceima, Tamuda Bay, Fès et dans le réseau des golfs du Groupe CDG.

Les projets éligibles doivent avoir trait à l’animation touristique, à la mise en valeur de l’artisanat local et des produits du terroir, à l’innovation via des solutions technologiques, au développement durable ou plus généralement aux services destinés aux touristes, à la station et à ses unités hôtelières et golfiques.

Les porteurs de projets sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement professionnel encadré par une équipe d’experts, ainsi que d’un accès aux financements, aux infrastructures et aux marchés, entre autres.