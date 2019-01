Infomédiaire Maroc – La ville d’Essaouira a enregistré durant l’année qui vient à peine de s’achever un record historique en termes d’affluence touristique, ce qui traduit la « bonne santé » de l’activité touristique, alors que les opérateurs de ce secteur névralgique aspirent à une année 2019 qui soit fort prometteuse. Si la cité des alizés a clos 2018 sur une note très positive et des indicateurs touristiques au vert, comme en témoigne le taux d’occupation à 100% des établissements hôteliers et d’hébergement classés établi durant ces fêtes de fin d’année, cette performance est le fruit de la conjugaison des efforts de tous les intervenants.

»Essaouira a atteint son apogée en termes de flux touristiques et cela tient à l’intérêt de plus en plus grandissant qu’accorde les Européens à la cité des alizés », explique à ce sujet le président du Conseil provincial du tourisme d’Essaouira (CPTE), Redwane Khanne, se félicitant des efforts accomplis en termes de sécurité, de propreté et de diversification des produits touristiques qu’offre cette destination. Ce travail a permis un meilleur repositionnement d’Essaouira sur l’agenda des TO nationaux et étrangers, a-t-il souligné, indiquant que le CPTE est aujourd’hui très confiant quant à l’avenir du secteur, sachant qu’il y a un taux de retour qui est fort considérable. »La ville d’Essaouira dispose désormais d’habitués parmi les étrangers qui y séjournent plusieurs fois chaque année », se félicite ce professionnel. Derrière cette fidélisation, note khanne, figurent plusieurs considérations liées au climat, à la proximité de l’Europe, à l’esprit d’ouverture et de convivialité et à la richesse du patrimoine architectural et civilisationnel que recèle la cité des alizés, qui en fait un espace d’arts et de la culture par excellence. En chiffres, durant les dix premiers mois de l’année 2018, Essaouira a enregistré une hausse de 10% en termes de nuitées déclarées, ce qui correspond à une augmentation de 15% en termes d’arrivées, selon les statistiques fournies par la délégation provinciale du tourisme.

La plupart des catégories d’établissements touristiques de la ville ont enregistré des hausses en termes de nuitées, avec 4% pour les 5 étoiles, 13% pour les Maisons d’hôtes et 26% pour les 2 étoiles. Quant à la catégorie d’hôtels 5 étoiles et les maisons d’hôtes, ils cumulent 63% du total des nuitées enregistrées durant la période janvier-octobre 2018.

A noter que le mois de novembre 2018 a réalisé une progression de 5% des nuitées et une hausse de 7% en termes d’arrivées.

Pour maintenir le cap, le CPTE a concocté un plan d’action très ambitieux, basé sur le pragmatisme et une approche participative avec au rang des priorités la promotion de la communication, un plan de marketing et le développement de la connectivité aérienne de la ville, a fait savoir Khanne, notant qu’un grand effort est déployé pour la réouverture de la ligne aérienne avec Londres. Des discussions sont aussi en cours avec plusieurs compagnies aériennes dans l’optique de l’ouverture de nouvelles dessertes directes reliant Madrid et Barcelone à la ville d’Essaouira, a-t-il expliqué.

»Notre ambition est de conquérir également le marché des Iles Canaries qui sont seulement à 30 km à vol d’oiseau d’Essaouira et recèlent d’importantes potentialités, sachant qu’il s’agit d’un marché prometteur qui développe entre 15 et 20 millions de touristes par an », a affirmé Khanne.

En ce sens, l’aéroport international Essaouira-Mogador a célébré le 26 décembre, pour la première fois de son histoire, son 100 millième passager, arrivé à bord d’un vol en provenance de Bordeaux. Avec 95.031 passagers enregistrés à fin novembre 2018, l’aéroport international Essaouira-Mogador est classé 11ème aéroport du Royaume en termes de trafic passager, cette plateforme aéroportuaire accueillant 24 fréquences hebdomadaires. Le trafic aérien au niveau de cette infrastructure aéroportuaire durant les 10 dernières années a été presque triplé, passant de 25.795 passagers en 2007 à 83.414 en 2017, avec une croissance annuelle moyenne de l’ordre de 12,44%, selon les statistiques de l’ONDA.

Dans son plan d’action, le CPTE compte également renforcer la communication autour de la destination pour mettre en avant ses potentialités et ses atouts et lui conférer davantage de visibilité auprès des compagnies aériennes et des TO nationaux et étrangers, a noté M. Khanne, faisant observer qu’un intérêt est accordé aussi à la promotion de l’animation culturelle et touristique d’Essaouira.

A ce propos, il s’est félicité de l’intérêt tout particulier qu’accorde Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la ville d’Essaouira, notamment avec la signature devant le Souverain le 22 octobre 2018, de la convention-cadre relative au programme complémentaire de réhabilitation et de mise en valeur de la médina d’Essaouira, d’une enveloppe de 300 millions de DH, visant à améliorer et à renforcer l’attractivité de cette ancienne médina, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Rédaction Infomédiaire