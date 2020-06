Parmi les 45 projets d’investissements validés par la Commission interministérielle des investissements, réunie mercredi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, figure des projets touristiques qui totalisent un investissement de l’ordre de 2,6 milliards de dirhams pour une capacité prévisionnelle de près de 1 700 lits touristiques et qui généreront 1 600 emplois directs et stables.

La répartition par marché fait ressortir que 59% des investissements touristiques engagés sont d’origine marocaine et 41% de provenance des investisseurs étrangers.

Pour ce qui est des investissements étrangers, il faut noter l’investissement et l’implantation pour la première fois d’un Groupe portugais opérant dans la finance et l’hôtellerie. Ledit Groupe détient la chaîne Sana Hotels qui compte plusieurs hôtels de 5*, 4* ou 3* dans divers pays.

Les projets touristiques approuvés par la CI comprennent également des composantes d’animation et de loisirs à savoir un parc de loisir, des SPA, restaurants, salle de conférence, commerces, etc. Il est à noter que la ville de Meknès renforce son attractivité par la création d’un parc d’envergure de plus de 100 Millions de Dirhams.

Ces investissements viennent consolider les efforts visant à étendre le produit touristique au niveau des différentes Régions du Royaume. Ils permettront la dynamisation économique des territoires.

Ont assisté à cette Commission des investissements, côté Département du Tourisme : Nadia Fettah, Ministre du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Imad BARRAKAD, Directeur Général de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT)