Le train à grande vitesse “Al Boraq” a repris du service, jeudi, à l’occasion du passage à la deuxième étape du plan d’allègement du confinement sanitaire.

En accord avec la décision des autorités publiques, l’Office national des chemins de fer (ONCF) a entamé la reprise progressive des dessertes inter-villes grâce aux trains de lignes, Al Boraq et Al Atlas.

Cette reprise se fait en conformité avec la décision des autorités publiques et dans le strict respect des mesures de protection et de sécurité sanitaire, a indiqué, dans une déclaration, le directeur commercial trains conventionnels de l’ONCF, Tewfiq Bouarif.

Ainsi, le port du masque est obligatoire tout comme le respect de la distanciation sociale en gares et à bord des trains, a-t-il fait savoir, précisant que l’ONCF assure le nettoyage et la désinfection renforcés et continus des trains et des espaces partagés en gare ainsi que la mise à disposition du gel hydroalcoolique en gare et à bord des trains.

Pour faciliter le respect de ces mesures, la capacité des ventes et d’occupation est réduite à 50% durant cette phase, avec la nécessité d’effectuer sa réservation à l’avance dans tous les trains, a-t-il souligné.

Concernant les déplacements au départ des gares de la zone 2, ils sont soumis, comme arrêté par les autorités, à l’obligation de disposer d’une autorisation professionnelle ou d’une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales pour des raisons de force majeure, a rappelé Bouarif.

Cette reprise progressive de l’activité ferroviaire, qui concerne les axes Tanger-Casablanca, Fès-Casablanca-Marrakech, Casablanca-Nador et Oujda, Casablanca-Safi et Khouribga, ainsi que Tanger-Fès et Oujda, se fait dans le strict respect des mesures de protection et de sécurité sanitaire.

Par ailleurs, les trains de proximité (Trains Navettes Rapides : TNR) seront renforcés sur les liaisons Casablanca-Settat, Casablanca-El Jadida et Casablanca Rabat-Kenitra, avec un programme, qui comporte une offre journalière de 116 trains conjuguée à la réouverture des gares, lequel sera progressivement adapté en fonction de l’évolution de la demande.

Les voyageurs peuvent également recourir au dispositif d’informations et d’assistance mis en place par l’Office dans l’ensemble des gares et à bord des trains et via les différents canaux officiels (sites web, Centre de Relation Client 2255, application mobile ONCF – TRAFIC et pages réseaux sociaux) pour s’informer de manière continue sur les trains ainsi que sur l’ensemble des mesures entreprises et des nouvelles règles de voyage à respecter.