Les professionnels du tourisme de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima promettent des offres touristiques compétitives pour l’été afin de promouvoir l’activité touristique après la pandémie du Covid-19.

Une convention de coopération a ainsi été signée mardi entre l’Association régionale des agences de voyages, l’Association régionale des transporteurs touristiques terrestres, l’Association régionale de l’industrie hôtelière et l’Association des propriétaires et gérants de location de voitures à Tanger, et ce pour lancer l’opération “Ntlakaw Fe Chamal” dans le but de proposer des offres communes à même d’attirer les touristes.

Cette opération a pour objectif de rallier les efforts des acteurs du tourisme et travailler sur la réalisation de packages touristiques adaptés au marché touristique national, à la portée des citoyens, a indiqué un communiqué des associations signataires, appelant les citoyens à répondre à cet appel “dans l’intérêt du développement de la solidarité nationale”.

“En cette période estivale et afin d’amortir le choc causé par la pandémie du coronavirus, les professionnels du tourisme de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima sont parfaitement conscients du rôle qu’ils ont à jouer dans ce sens”, a précisé la même source, annonçant l’élaboration d’un programme d’offres touristiques attractives et diverses, dont les touristes peuvent profiter après le déconfinement.

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima regorge de destinations attractives et dispose de tous les atouts pour attirer un grand nombre de visiteurs, a rappelé le communiqué, affirmant que le programme contient une variété d’offres attrayantes comprenant notamment le transport, l’hébergement et la visite des villes.