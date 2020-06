Quelque 50 millions de DH (MDH) ont été investis dans le projet de construction d’un pont au niveau de l’échangeur Témara/Autoroute Rabat-Casablanca dans la perspective de fluidifier la circulation et de réduire le trafic au droit de cet échangeur.

“Ce projet vise à soulager et fluidifier le trafic en permettant des va-et-vient entre Témara et Harhoura et à améliorer la circulation sur l’autoroute, tout en offrant aux usagers une meilleure qualité de services”, a déclaré ce mercredi le ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, qui a pris connaissance de l’état d’avancement des travaux.

Mettant l’accent sur l’importance de ce projet qui vient à point nommé compte tenu de l’ampleur du trafic à partir de l’autoroute Rabat-Casablanca vers Témara et Harhoura, Amara a indiqué que ces aménagements dont la réalisation a démarré en septembre 2019 et devrait être achevée en juin 2020, permettront de soulager la pression sur l’autoroute Rabat-Casablanca.

De son côté, le directeur du projet d’aménagement Autoroutes du Maroc (ADM), Mohammed Karim Al Imam, a souligné que le futur pont qui sera construit au niveau du PK2+400 de l’autoroute, va fluidifier le trafic de l’échangeur Témara pour faciliter l’accès à l’autoroute et réduire la circulation entre Harhoura et Témara.

La réalisation de cet ouvrage s’inscrit dans le cadre d’un projet global destiné à construire un premier pont, tandis qu’un second pont sera réalisé afin de soulager le trafic au niveau de la ville et permettre l’accès à l’autoroute, a-t-il expliqué.