Le groupe Kenzi Hotels, opérateur hôtelier Maroco-Marocain est ‘‘plus que jamais fier de hisser haut et fort le drapeau du pays et d’ouvrir ses portes à ses concitoyens’’, indique un communiqué parvenu à Infomédiaire Maroc. A ce titre, les hôtels Kenzi proposent des offres exceptionnelles aux marocains et résidents !

Le Groupe dispose de 10 établissements dans 6 destinations à travers le Royaume : Casablanca, Marrakech, Tanger, Agadir, Ouarzazate et Er-Rachidia.

‘‘Après ce long ‘STAY AT HOME’’, profitez pleinement de la saison estivale. Réservez un séjour détente en toute confiance et à prix MEGA PROMO allant jusqu’à moins 65% dans l’hôtel de votre choix !’’, annonce le communiqué

La sécurité est une priorité

‘‘L’ensemble de l’Hôtel est heureux de vous accueillir avec encore plus de précaution et toujours plus d’enthousiasme. Venez munis uniquement de vos indispensables et de votre bonne humeur, les hôtels et club KENZI ont pensé à tout :

Une désinfection totale de tous les établissements. Avant votre arrivée, votre hôtel Kenzi a été désinfecté INTÉGRALEMENT par fumigation, nébulisation et pulvérisation.

La formation du personnel à toutes les précautions de sécurité et d’hygiène pour répondre aux standards de qualité de Cristal International, afin de vous garantir un séjour agréable en toute sécurité.

Le programme POISCHECK mis en place avec « CRISTAL INTERNATIONAL STANDARDS » leader mondial en labels de qualité, afin de vous assurer une sécurité en matière d’hygiène et de qualité.

À votre arrivée, vous êtes pris en charge personnellement. Pour éviter les encombrements, nous avons séparé le check in du check out et prévu des marquages au sol.

Pour votre confort, l’accès à l’ascenseur est limité et règlementé pour éviter les encombrements. Il est nettoyé après chaque passage.

Nos équipes de ménage sont formés à la technique de la marche en avant pour nettoyer et désinfecter vos chambres et toutes les zones de l’hôtel.

Votre linge est traité à 65 degrés pendant plus de 20 minutes.

Dans nos espaces de restauration, nous avons pris un soin particulier à vous garantir une hygiène irréprochable et éviter tout encombrement.

Dans votre intérêt, l’accès aux activités de l’hôtel, piscines.et salles de sport, est strictement règlementé.

Pendant vos conférences, nous vous invitons à respecter toutes les précautions qui s’imposent en termes d’hygiène et de distanciation sociale’’.

