Infomédiaire Maroc – Lamia Boutaleb, Secrétaire d’Etat chargée du Tourisme, a conduit la délégation marocaine ayant pris part à l’édition 2018 du World Travel Market (WTM) qui s’est déroulée à Londres du 5 au 7 novembre 2018. Le WTM qui, avec l’ITB de Berlin et le FITUR de Madrid, fait partie des trois salons du tourisme les plus importants au niveau mondial, a connu la participation de plusieurs milliers d’opérateurs et d’acteurs du tourisme venant d’une centaine de pays, dont le Maroc. A plusieurs égards, il constitue une opportunité importante pour conclure des partenariats avec les marchés émetteurs clés.

Et à cette occasion, Boutaleb a tenu une série de réunions importantes avec les présidents des Groupes Pickalbatros et Orascom et les responsables d’Easyjet.

Avec le Président de Pickalbatros, Boutaleb a pris note de la situation très satisfaisante de l’exploitation des actifs hôteliers et d’animation touristique de ce Groupe au Maroc, essentiellement à Marrakech, ainsi que de l’état d’avancement des travaux de construction d’un nouvel hôtel à Taghazout. Au regard, du partenariat privilégié installé avec cet opérateur et vu le rendement propice des investissements déjà réalisés, un accord de principe a été donné pour un nouvel investissement dans un complexe d’hébergement et d’animation touristique à la région d’Agadir.

En marge du WTM, la Secrétaire d’État a tenu une séance de travail avec plusieurs hauts responsables de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) afin de leur présenter des opportunités de partenariats dans le secteur du tourisme, notamment en ce qui concerne l’investissement touristique et la formation. Les deux parties ont ainsi décidé d’intensifier les contacts pour poursuivre ces discussions fructueuses, particulièrement concernant deux propositions d’investissement ayant intéressé la BERD.

