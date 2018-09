Infomédiaire Maroc – Le ministre du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, Mohamed Sajid, a annoncé, lundi à New Delhi, l’ouverture d’un bureau de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) destiné à promouvoir l’offre touristique du Royaume.

« L’ouverture de ce nouveau bureau de l’ONMT en Inde constitue une première étape vers la promotion du Maroc en tant que destination de choix pour les Indiens et le renforcement de l’investissement touristique entre les deux pays », a relevé M. Sajid, dans une déclaration à la MAP. Cette initiative vise également à rapprocher le produit touristique marocain du marché indien qui offre une grande opportunité en termes du capital humain et du développement économique, a jugé le ministre, en visite de trois jours en Inde à la tête d’une importante délégation.

« Ce bureau va nous aider à élaborer différents programmes de promotion et de sensibilisation stratégiques pour exploiter le secteur du tourisme très développé en Inde et favoriser l’orientation vers une destination privilégiée à l’instar du marché touristique asiatique », a déclaré le responsable gouvernemental.

Le Maroc, qui est l’une des destinations les plus captivantes dans le monde, se prépare à mettre en place plusieurs mesures pour accueillir davantage de touristes indiens en 2019, a-t-il fait savoir. « La Chine reste un meilleur exemple.

Après l’ouverture d’un bureau de l’Office National Marocain du Tourisme en 2015, l’afflux des touristes chinois vers le Maroc a progressé significativement pour atteindre 120 000 visiteurs en 2017, avec l’objectif d’accueillir 200 000 touristes en 2018 », a-t-il dit.

Pour sa part, le Directeur général de l’Office National Marocain du Tourisme, Adil El Fakir, estime que l’inauguration du bureau de l’ONMT à New Delhi est une opportunité pour conquérir le marché indien dont la population s’élève à 1,3 milliard d’habitants. « Seulement 15.000 touristes indiens ont visité le Maroc en 2017.

Ce chiffre reste très faible par rapport à la population de l’Inde et le niveau des relations bilatérales. Notre objectif est donc de multiplier le nombre de touristes indiens dans les prochaines années », a-t-il indiqué.

Le tourisme demeure un pilier essentiel de l’économie marocaine et deuxième source d’emploi du pays après l’agriculture, a souligné M. El Fakir, ajoutant que le Royaume, qui dispose de 17 bureaux de l’ONMT à travers le monde, mise sur le secteur pour booster la croissance économique, ce qui requiert une meilleure campagne stratégique marocaine en Inde. Un mémorandum d’entente a été signé plus tôt dans la journée entre la Société Marocaine de l’Ingénierie Touristique (SMIT) et la Société Indienne de Développement du Tourisme (ITDC) pour promouvoir l’investissement touristique et favoriser l’échange d’expertise entre les deux pays.

