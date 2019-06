Les hôtels classés de Tanger ont enregistré 422 812 nuitées entre janvier et avril 2019, contre 386.086 pendant la même période de 2018, soit une progression de 10%, d’après les chiffres de la délégation provinciale du Tourisme de Tanger-Asilah.

Le nombre d’arrivées a également progressé de 9% pour s’établir à 224 288 touristes, contre 205 832 de janvier à avril 2018, selon les statistiques de la délégation.

Ces chiffres relèvent que les touristes résidents viennent en tête des visiteurs avec 131 970 personnes au cours des quatre premiers mois de cette année, contre 102 049 une année auparavant.

Pour ce qui est des touristes étrangers, les Espagnols étaient en tête avec 18 450 visiteurs (38 286 nuitées), suivis des Français (13 493 personnes pour 29 862 nuitées), puis des touristes arabes (7 020 personnes et 15 329 nuitées), des Américains (5 813 personnes et 10 565 nuitées), des Chinois (5 355 personnes pour 8 293 nuitées), et des Britanniques avec 3 071 touristes pour 7 330 nuitées.

Pour le seul mois d’avril, les hôtels classés de Tanger ont accueilli 71.474 touristes qui ont passé 137.444 nuitées, soit une augmentation de 10% par rapport à avril 2018.

Les statistiques de la délégation du tourisme font également état d’un taux d’occupation de 65% durant le mois d’avril grâce à la performance des hôtels 4 étoiles (82%) et 5 étoiles (61%), ainsi que des maisons d’hôtes (70%) et des résidences hôtelières (62%).