Infomédiaire Maroc – L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et le Tour opérateur français «FTI Voyages», quatrième groupe opérateur européen en termes de chiffre d’affaires, ont signé ce mardi à Paris un partenariat stratégique au titre de la saison hiver 2018-2019.

Ce Partenariat, qui a été signé par le Directeur de l’ONMT, Adil El Fakir, et le Directeur général de FTI Voyage, Axel Mazerolles, permettra de renforcer la destination Agadir au départ de France.

La ville marocaine est le cheval de bataille du TO FTI voyages puisqu’il y renforce sa présence en lançant, pour la première fois, une offre charter au départ de Paris et de Bâle-Mulhouse avec la compagnie aérienne Small Planet en plus des allotements contractés sur Marrakech au départ de Paris, Nantes et bordeaux, indique l’ONMT.

Le groupe français inaugure, dès cet hiver, son premier Club «FTI Privilège», un concept club 100% francophone dédié à la clientèle française et le Maroc sera la première destination, a affirmé le Directeur général de FTI dans une déclaration.

«La destination Maroc a un très fort potentiel sur le marché français», a souligné Mazerolles en se félicitant de ce partenariat entre l’ONMT et son groupe, qui œuvre depuis trois ans pour ériger en priorité numéro une la destination Maroc sur le territoire français.

Outre Agadir, le groupe FTI s’intéresse également à Essaouira et Marrakech, a-t-il ajouté.

FTI Voyages a mis en place une stratégie ambitieuse ces dernières années au départ de la France. Le Maroc est l’une des 3 destinations prioritaires du groupe avec plus de 150 contrats hôteliers disponibles sur la plateforme BtoB et sur le site BtoC du voyagiste dès 2019. Les progressions enregistrées sur le Royaume sont importantes, +587% en 4 ans et +144% en objectif hiver 2018/19 par rapport à l’hiver 2017/18.

El Fakir s’est réjoui pour sa part de la signature de ce partenariat avec le tour opérateur français de référence FTI qui permettra de porter la croissance de ses exports vers le Maroc à double chiffre.

FTI Voyages, qui est la branche française du holding FTI basé en Allemagne, dispose de plus de 6 500 hôtels contractés à travers le monde. En 2017/2018 (année touristique novembre-octobre), il a traité plus de 165 000 clients au départ de la France (toutes destinations confondues) grâce notamment à son référencement par l’ensemble des grands réseaux de distribution français et des agences en ligne (Carrefour Voyages, Havas voyages, Selectour, lastminutes.com, Leclerc voyages…).

Rédaction Infoémdiaire