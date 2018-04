Infomediaire Maroc – La présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Miriem Bensalah Chaqroun a souligné, hier à Rabat, l’impératif de repenser le business model du secteur touristique marocain, en adaptant l’offre à une demande de plus en plus désintermédiée et digitalisée. S’exprimant à l’occasion du Symposium international du tourisme, la patronne des patrons a mis en avant le besoin d’une bonne gouvernance et d’une implication réelle du gouvernement dans le tourisme, qui emploie 500 000 personnes, le but étant de remédier aux « diverses incohérences et aux fragilités structurelles dont souffre le secteur ».

Elle a mis le doigt sur certaines « incohérences » dont souffre le secteur, notamment la promotion de circuits touristiques non adaptés à la demande et l’existence de « destinations oubliées », citant comme exemple la « surcapacité » de certaines villes comme Marrakech, avec 71 000 lits hôteliers, contre l' »incapacité d’autres à accueillir un congrès de 5 000 personnes ».

Rédaction Infomediaire.