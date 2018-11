Infomediaire Maroc – Kayak.fr, le moteur de recherche dédié au voyage, a révélé les destinations les plus populaires des français en Europe et dans le monde sur son site en 2018, ainsi que les pays les plus recherchés en termes de vols.

New York est la destination la plus courue, devant Lisbonne, Londres, Marrakech. L’engouement des Français pour la cité ocre se confirme donc cette année encore.

A noter que Marrakech devance des destinations très prestigieuses comme Bangkok (5e), Barcelone (6e), Porto (7e), Rome (8e), Montréal (9e) et Amsterdam (10e).

Rédaction Infomediaire.