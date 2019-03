La 25ème édition du Salon international de voyage et de tourisme s’est ouverte, mercredi, à Kiev en Ukraine avec la participation du Maroc.

Ce Salon de deux jours qui connaît la participation de 300 tours opérateurs et de professionnels de tourisme représentant 23 pays, offre un cadre de rencontres et d’affaires entre professionnels du secteur pour la promotion de leurs produits et la prospection de nouveaux marchés.

Le stand marocain, dont l’architecture est inspirée de l’art traditionnel marocain a été aménagé au centre du Salon par l’Office national marocain du tourisme (ONMT), sur une superficie de 18 m2, indique un communiqué de l’ambassade du Maroc à Kiev.

Le pavillon du Maroc présente une palette de produits de voyagistes marocains, notamment le tourisme d’affaires et les prestations hôtelières.

Orné de grandes affiches de beaux sites reflétant la diversité et la richesse du potentiel touristique des différentes régions du Royaume, le Stand marocain propose des documents sur les offres touristiques du Maroc et des publications évoquant les attraits des circuits touristiques, la beauté des sites naturels du Royaume et le charme de ses villes impériales.

Le stand a été inauguré par l’ambassadeur du Maroc en Ukraine, Faouz El Achchabi, qui a tenu à souligner la dynamique que connait le secteur du tourisme au Maroc, qui regorge de potentialités touristiques lui permettant de se positionner en tant que destination internationale de choix.

La stratégie de développement touristique « Vision 2020 » vise à hisser le Maroc parmi les 20 premières destinations touristiques mondiales, à l’horizon 2020.

Au premier jour du Salon, le pavillon marocain a connu l’affluence d’un public nombreux venu découvrir les potentialités touristiques du Royaume, allant du balnéaire au cultural, en passant par le tourisme rural, le tourisme sportif et les différents produits de niche (golf, randonnées).

Chaque année, des dizaines de milliers d’Ukrainiens se rendent au Maroc pour découvrir la beauté du Royaume et le charme de ses villes impériales.