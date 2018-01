Infomediaire Maroc – Une cinquantaine d’athlètes sprinteurs et hurdlers de l’équipe de France sont en stage à Agadir jusqu’au 14 janvier courant.

Ce camp d’entraînements réunit des noms connus de la discipline, hommes et femmes, à l’image des champions, Christophe Lemaitre, Jimmy Vicaut et Dimitri Bascou et les sprinteuses Carole Zahi, Estelle Raffai et Laura Vallette.

La délégation française est venue en masse avec 80 personnes au total avec l’encadrement, pour profiter, 2 semaines durant, d’un cadre propice à la préparation de haut niveau.

Le stage s’inscrit dans l’effort de positionnement de la 1ère station balnéaire nationale comme destination de tourisme sportif de haut niveau, indique le conseil régional de tourisme de Souss-Massa dans un communiqué.

Habitués à prendre leurs quartiers en hiver à Potchefstroom en Afrique du sud, les Bleus optent en effet, pour la première fois, pour Agadir qui offre outre un soleil radieux à 3 heures de vol de Paris, des installations sportives de qualité au stade Adrar, la plage et ses 8 km de bord de mer, des terrains de golf, ainsi que des centres de SPA et de remise en forme.

