Tanger a été l’une des destinations phares de l’été au Maroc. Une très forte affluence qui a fait l’affaire des hôteliers dont la plupart ont affiché des taux d’occupation allant de 90 à 95%, voire 100% pour certains.

«Pour l’heure, il est encore trop tôt pour parler de record par rapport à l’année de référence qui est 2019, mais nous pouvons dire que cette haute saison estivale a été une bonne affaire pour les hôteliers de la ville de Tanger». C’est Ali Kadiri, président de l’Association régionale de l’industrie hôtelière (Tanger-Tétouan-Al Hoceima) qui s’exprime ainsi. Interrogé par Les Inspirations ÉCO, cet acteur du tourisme local affirme que l’été tangérois a tenu toutes ses promesses. «Presque tous les établissements hôteliers ont affiché des taux d’occupation allant de 90 à 95%, voire 100% pour certains».

Le pic de la demande a naturellement été enregistré sur le mois d’août, durant lequel la ville du Détroit a refusé du monde, confirmant ainsi son statut de destination balnéaire estivale de premier plan au Maroc.

Avec les chiffres réalisés cet été, il est fort probable qu’un nouveau record soit battu en termes de fréquentation touristique dans Tanger et sa région. L’année dernière, la barre des trois millions de touristes avait été atteinte. Du côte du Conseil régional du tourisme (CRT), on commence déjà à faire les calculs sur les performances touristiques de la haute saison.

Hausse des prix

Selon Kadiri, la majorité des touristes qui ont visité les établissements hôteliers tangérois sont des touristes locaux. C’est dire que le tourisme domestique constitue une véritable option pour soutenir l’activité dans la région, en plus des Marocains résidant à l’étranger (MRE) et des touristes étrangers. Notons également la hausse des prix des nuitées. La forte demande a fait, en effet, grimper les prix.

Et cela, aussi bien auprès des établissements hôteliers classés que dans l’informel. Il faut dire que les familles préfèrent, le plus souvent, se rabattre sur les appartements et maisons de vacances. Mais, là aussi, les prix ont fortement augmenté cette année, en raison d’une demande très forte.

«En réalité, les seules statistiques des hôtels ne permettent pas de connaître le nombre de visiteurs et de nuitées réelles réalisées dans la ville. Si l’on prend en considération toutes les familles qui se tournent vers les appartements et résidences de vacances, on observera forcément une affluence beaucoup plus élevée dans la ville de Tanger et ses environs», explique Kadiri.

Indicateurs

Enfin, il faut noter que selon les chiffres du ministère du Tourisme, portant sur le premier trimestre 2023, la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a réalisé 44.92 nuitées (soit une progression de 15% par rapport à la même période de 2019) et un taux d’occupation de 33% (-1 % par rapport à 2019).

La province de Tanger a réalisé un total des nuitées de 303.000 contre 288.000 pour la même période de 2019, en hausse de 15.000 nuitées (+5%). Par contre, le taux d’occupation des EHT (Établissements hôteliers et touristiques) est de 46% contre 51% durant la même période de 2019 (-5%).

Abdellah Benahmed