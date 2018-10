Infomédiaire Maroc – Plus de 150 tours opérateurs, agences de voyage et professionnels du tourisme représentant 14 pays se sont réunis vendredi au Palais des Institutions italiennes à Tanger pour la Bourse régionale du Tourisme, une première qui vise à promouvoir la destination Tanger-Tétouan-Al Hoceima au Maroc et dans le monde.

La bourse offre un espace d’échange et de création de valeur grâce à la présence de professionnels marocains à l’affût d’opportunités d’affaires avec des distributeurs internationaux, soulignent les organisateurs.

Elle regroupe voyagistes, DMC marocains, établissements d’hébergement, et prestataires de services d’animation, de restauration et de transport afin d’enrichir les échanges lors de cette première édition qui se veut aussi “un tremplin pour les prochaines éditions”.

De par le nombre et la diversité des participants, cette initiative a démontré le grand intérêt pour la région, “ce qui reflète, s’il le fallait, le fort potentiel de cette destination touristique, qui est devenue de plus en plus prisée par les touristes”, a déclaré à cette occasion la secrétaire d’Etat chargée du Tourisme, Lamia Boutaleb.

Rédaction Infomédiaire