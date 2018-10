Infomédiaire Maroc – L’ex-ambassadeur du Maroc à Berlin et actuel ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Omar Zniber, a été décoré de la Grande Croix de l’ordre du Mérite de la République Fédérale d’Allemagne.

Cette distinction a été remise à Zniber lors d’une cérémonie organisée à la résidence de la mission permanente de l’Allemagne à Genève.

Cette décoration se veut un hommage aux efforts déployés par le diplomate marocain en tant qu’ambassadeur du Maroc à Berlin durant la période allant de janvier 2012 à avril 2018 et en reconnaissance de son rôle dans le renforcement et le rehaussement des relations bilatérales.

Cette réception a été l’occasion pour l’ambassadeur et représentant permanent de l’Allemagne auprès des Nations Unies à Genève, Michael Von Ungern- Sternberg, de mettre en exergue l’excellence des relations entre son pays et le Maroc.

Il a en particulier mis l’accent sur le dialogue politique constant, ainsi que sur le développement des relations économiques qui touche à des secteurs névralgiques comme l’énergie renouvelable et le développement durable.

Le diplomate allemand a souligné, dans ce sens, la stabilité dont jouit le Maroc, ainsi que la solidité de ses institutions grâce au leadership du Roi Mohammed VI.

Il a, de même, mis en avant le rôle du Maroc comme interlocuteur privilégié, non seulement de l’Allemagne, mais aussi pour l’ensemble des pays de l’Union Européenne sur des questions clés comme celle de la mobilité humaine, du Co-développement et de la sécurité.

Pour sa part, l’ambassadeur Zniber n’a pas manqué d’exprimer la fierté d’avoir accompli son mandant dans un contexte positif et favorable au développement des relations bilatérales qui connaissent une dynamique constante, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI et la Chancelière Allemande Angela Merkel, ainsi que par les déclarations et les accords signés dans la période récente.

Il a mis en exergue les nombreux secteurs de partenariat et de coopération et les efforts considérables ayant donné un tournant remarquable au programme commun des deux pays dans des secteurs essentiels comme ceux de l’énergie, du développement durable, de la formation et des investissements financiers qui ont connu une augmentation remarquable.

Remerciant les autorités allemandes pour le geste de reconnaissance et de marque à son endroit, Zniber a insisté sur l’importance des relations humaines entre les deux pays, relations marquées par la présence de plus de 200 mille marocains en Allemagne, s’activant dans différents domaines économiques et sociaux y compris dans les universités et les centres de recherche, de même que par le flux de plus en plus important de citoyens allemands se rendant au Maroc, non seulement comme touristes, mais aussi comme intervenants dans les secteurs de partenariat et de coopération entre les deux pays.

