Infomédiaire Maroc – L’Association Régionale des Agences de Voyages de Casablanca/Settat « ARAVCS » a l’honneur de vous annoncer la tenue de la 8ème édition du Salon Voyages, Tourisme et Loisirs SVTL à l’Espace Paradise sur la corniche à Casablanca.

Cet événement dédié aux professionnels et au grand public, réunira l’ensemble des acteurs, distributeurs, fournisseurs et professionnels du Tourisme & des Loisirs. Il s’adresse aux créateurs de voyages et de loisirs ainsi qu’à tous les professionnels du secteur face à une demande nationale en forte croissance.

Quatre jours durant, cet espace sera une véritable bourse de voyages et de loisirs dans un marché en pleine mutation.

Direction SVTL !!!, le salon Voyages Tourisme & Loisirs, pour un embarquement immédiat vers des destinations proches ou lointaines. L’offre SVTL répondra aux goûts éclectiques des voyageurs marocains d’aujourd’hui à la recherche de rêve et d’évasion. Une occasion unique pour les 8.000 visiteurs attendus souhaitant préparer leurs voyages de vacances, leurs voyages professionnels, ou rencontrer tout simplement des professionnels du tourisme et découvrir les dernières nouveautés et tendances touristiques estivales de 2019. L’édition 2019 du salon du tourisme et des Loisirs proposera une offre complète de voyages qui répond à toutes les envies d’évasion ! En plus des journées B2B, des ateliers et conférences auront lieu autour principalement des thématiques suivantes :

 Le Tourisme national avec la promotion des stations et des niches par région,

 La sécurité du système de l’information dans le métier, enjeux et impact,

 Le tour du Monde avec les dernières tendances de la saison estivale 2019,

 Le rôle des professionnels pour le renforcement de la marque,

 La communication digitale levier certain pour la promotion du tourisme au Maroc.

Le SVTL invite les passionnés de voyages ou tout simplement à la recherche de bons plans de vacances de venir découvrir les tendances de voyages proposées par les grands créateurs de l’offre touristique du Maroc et ce du 27 au 30 mars 2019. Engagement du SVTL cette année !!! Une chose est certaine, le SVTL promet un embarquement immédiat grâce à des promos attrayantes sur des destinations de rêve ! Dans des pays proches ou lointains. Les Animations du SVTL, en savoir plus Les animations ne seront pas en reste sur le SVTL. Véritable espace d’attraction et d’information qui permettra la découverte et l’évasion en toute décontraction.

 une opération événementielle permettra de thématiser chaque jour le salon. Autour d’une bonne ambiance, le SVTL sera l’occasion pour partager des offres touristiques et de donner des envies de départ aux 8 000 visiteurs attendus.

 Les régions du Sud sont à l’honneur lors de cette édition du salon à travers lequel les agences de voyages mettront l’accent sur des offres touristiques pour faire découvrir les multiples facettes de la richesse des régions du sud.

 Des billets d’avion à gagner et des séjours sont au programme lors des tombolas du salon pour préparer ses vacances et en conserver les meilleurs souvenirs. Les visiteurs pourront également profiter de nombreuses remises sur les stands et participer à des concours pour gagner des séjours et de multiples cadeaux.

 Les animations des exposants : Jeux concours, danses et folklores, SVTL vivra avec rythme pendant quatre jours. Un programme d’animation donnera chaque jour le ton avec des présentations folkloriques et des tableaux artistiques…

IM