L’Office National du Tourisme Marocain (ONTM) a annoncé, dimanche, le lancement de la campagne “3lamantlakaw”, visant à accompagner le secteur du tourisme national pendant la crise de la pandémie du nouveau coronavirus.



“Nous avons réussi à mener à bien des projets dont nous pouvons être fiers tant sur le plan national qu’international, l’un d’eux est lancé aujourd’hui à savoir la campagne “3lamantlakaw”, une campagne de cœur qui met en avant les femmes et les hommes du secteur du tourisme”, a indiqué le Directeur général de l’Office, Adel El Fakir dans un message adressé à la famille de l’ONMT, en ces temps de confinement.



“C’est un véritable cri de ralliement qui accompagnera l’ensemble des Marocains durant cette période du confinement, et qui nous rappelle, à tout un chacun, combien le pays est unique et riche, et combien le pays est notre plus précieuse ressource”, a dit El Fakir.



“D’autres projets sont dans le pipe”, et seront annoncés “très prochainement”, a fait savoir le DG de l’ONMT, qui a souligné qu’il est “primordial que le secteur du tourisme traverse cette crise avec le moins de dégâts possibles”.



“Nous avons le privilège d’être dans un pays dirigé par son Roi, Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu le glorifie, qui a su prendre toutes les mesures indispensables pour assurer notre protection et notre sécurité”, a poursuivi El Fakir, appelant tout un chacun à “accompagner cet élan”.



Et de souligner que la crise actuelle, difficile et sans précédent, “ne doit pas nous empêcher de rester soudés, ni de perdre de vue nos missions premières”, tout en gardant à l’esprit que “nous travaillons dans un but ultime: l’intérêt du pays”.