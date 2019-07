La BMCI a signé avec la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD) une ligne de financement de 60 millions d’euros (près de 642 millions de dirhams) pour soutenir les transactions internationales des exportateurs et importateurs marocains.

Ce financement s’inscrit dans le cadre du Trade Facilitation Program (TFP) (Programme de facilitation du commerce) de la BERD.

Et grâce à cette ligne de financement, la BMCI pourra renforcer ses offres en matière d’activités Trade pour ses clients exportateurs et importateurs, dans son réseau de Trade Centers, disponibles à travers le Royaume dans plusieurs villes, Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir, mais également à travers ses 8 Centres d’Affaires et Agences Entreprises, son Desk Multinational et son Desk Institutionnel.

Pour rappel, la BMCI en est à sa troisième collaboration avec la BERD suite à ce partenariat, après avoir bénéficié de la ligne de financement pour le soutien de l’entrepreneuriat féminin à travers le programme Women In Business (WIB) en septembre 2018 et après avoir bénéficier également d’une ligne de financement pour le soutien des projets verts et écoresponsables, à travers le programme Morocco Green Economy Financing Facility (MorGEFF) en février 2019.