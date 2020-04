Visa a annoncé aujourd’hui qu’elle augmentait la limite de la méthode de vérification des cartes à 400 dirhams au Maroc, ce qui permettra aux consommateurs d’utiliser simplement leur carte, leur téléphone portable ou leur appareil portable sans contact pour effectuer des achats importants.

Visa travaille en étroite collaboration avec les banques locales et les partenaires du secteur des services financiers pour mettre en œuvre la nouvelle limite sans code PIN, qui représente une augmentation de 74 % par rapport au montant actuel de 230 dirhams.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de changements similaires dans la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Visa coordonne avec les opérateurs locaux dans la région pour augmenter les plafonds afin de soutenir l’appétit croissant pour les paiements sans contact.

La technologie sans contact constitue le moyen le plus rapide, le plus pratique et le plus sûr de payer, tant pour les consommateurs que pour les commerçants, en permettant des paiements par simple « Tap to Pay ». Les transactions sans contact étant de plus en plus répandues, leur augmentation continuera à améliorer l’expérience d’achat des consommateurs.

« Lorsque les consommateurs utilisent la solution de paiement « Tap to Pay », ils apprécient la fluidité de leur expérience d’achat, à la fois rapide et sécurisée, et nous savons que les consommateurs veulent plus que jamais utiliser le paiement sans contact au quotidien », a déclaré Sami Romdhane, directeur général de Visa au Maghreb. « Nous sommes déterminés à stimuler l’innovation et à offrir aux consommateurs et aux commerçants le meilleur moyen de régler leurs transactions, et nous sommes impatients de soutenir la croissance de la technologie sans contact, qui est hautement sécurisée, en augmentant les plafonds de paiement au Maroc ».

En plus de la commodité, les cartes sans contact utilisant le service de paiement facile Visa enregistrent certains des taux de fraude les plus bas de tous les types de paiement, et les taux de fraude au point de vente restent à des niveaux historiquement bas dans les pays où les paiements sans contact sont largement utilisés. Les cartes sans contact utilisent la même sécurité dynamique de la puce EMV® que la puce avec contact, et chaque transaction comprend un code unique, garantissant que les informations volées ne peuvent pas être utilisées pour créer des cartes contrefaites.

Visa travaille activement avec des partenaires locaux dans la région MENA pour permettre la croissance de l’utilisation sans contact. L’Arabie saoudite, Bahreïn, le Koweït et l’Égypte ont augmenté les limites des transactions sans contact avant qu’un NIP soit requis, étendant ainsi la vitesse et la commodité du sans contact à des achats plus importants.