La compagnie aérienne low cost Transavia France augmente de 40% son offre vers le Maroc cet été par rapport à 2019, avant la pandémie de Covid-19, avec des vols supplémentaires dès la réouverture des frontières lundi prochain. Alors que les autorités marocaines rouvriront les frontières le 7 février 2022, la filiale d’Air France renforce son programme de vols vers le pays ‘‘très prisé de sa clientèle’’, et qui est son deuxième marché pour la compagnie. Au départ de ses bases de Paris, Nantes, Lyon et Montpellier, ainsi que depuis Bastia, Transavia permet de rallier 10 aéroports marocains : Agadir, Marrakech, Essaouira, Casablanca, Rabat, Fès, Tanger, Nador, Oujda et Ouarzazate. La reprise des vols entre Lyon et Casablanca, initialement prévue le 1er mai, est avancée au 12 février. Près de 600.000 sièges seront disponibles cet été sur un total de 20 routes entre les deux pays. Initialement prévues en fin d’année dernière, les ouvertures des dessertes de Fès et Oujda au départ de Nantes sont reprogrammées au 3 mai.