H&S Invest holding, présidée par Moncef Belkhayat, annonce deux étapes importantes dans le processus de préparation de l’introduction du groupe familial à la bourse de Casablanca :

1- L’acquisition du Laboratoire Pharmaceutique Kosmopharm suite à l’autorisation du conseil de la concurrence ;

2- La consolidation des Business Units Distribution et Industrie à travers la fusion juridique des sociétés Dislog & Dislog industries.

Suite à cette annonce, Moncef Belkhayat a déclaré : ‘‘Nous sommes heureux d’être arrivé avec notre partenaire financier Mediterrania Capital à un accord nous permettant de fusionner Dislog & Dislog Industries dans le but de créer de la valeur et d’initier une nouvelle organisation interne basée autour de 3 Business units: Food (produits alimentaires), Non Food (produits d’entretien ménagers & personnel) et Santé (produits pharmaceutiques, parfumerie et cosmétiques). De plus, L’acquisition du Laboratoire Pharmaceutique Kosmopharm est une nouvelle étape qui va renforcer notre Business Unit & Pharma et santé. A cet effet, Une nouvelle culture organisationnelle inspirée du concept de ‘‘Flow to the Work’’ a été initiée avec un management structuré autour de 3 Vice-Présidents : Ghislaine Benlamlih, Ali tazi et Mehdi Bouamrani’’.

De son côté Hatim Ben Ahmed, Associé et Directeur Général de Mediterrania Capital a déclaré « Après une prise de participation dans le capital de Dislog Industries en 2020, nous sommes ravis de cette nouvelle acquisition dans le secteur de la santé. Ce signing avec H&S Invest Holding nous permet de rentrer dans le capital d’un groupe plus grand et aux fondamentaux financiers très solides ».

Les structures Dislog et Dislog Industries consolidées prévoient de réaliser en 2022 un flux financier de 3 milliards de dirhams.

Le management de la société indique avoir déposé ce vendredi un dossier d’autorisation pour cette restructuration juridique au sein du conseil de la concurrence. A noter que celle-ci n’aura aucune incidence sur le marché vu que le groupe familial contrôlé par le holding personnel de son Président Moncef Belkhayat détient 99,9% des actions de Dislog et 88% des actions de Dislog industries.