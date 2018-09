Infomediaire Maroc – Avec soixante-cinq milliards de dollars (MM$) pour l’année 2017, selon un rapport de l’African Institute for Remittances (AIR), les transferts de fonds de la diaspora africaine vers le continent atteignent un niveau record. Ceux-ci s’élevaient à un peu plus de soixante MM$ en 2016.

Et selon la Banque mondiale, le Nigeria, pays le plus peuplé du continent, arrive en tête des pays d’Afrique ayant reçu le plus de fonds de leur diaspora en 2017 avec 22 MM$, suivi de l’Egypte (20 MM$) et du Maroc (7,5 MM$). Le Ghana et le Sénégal ferment complètent le Top 5 continental avec 2,2 MM$ chacun.

Rédaction Infomediaire.