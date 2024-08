Royal Air Maroc (RAM) vient de s’associer avec Amadeus pour accélérer sa transformation digitale, un volet crucial de son plan de développement ambitieux. Cette collaboration vise à positionner la RAM comme un connecteur global, touchant tous les segments de clientèle à travers cinq continents d’ici 2037.

« La technologie jouera un rôle clé dans notre évolution, et nous sommes confiants que nos partenaires chez Amadeus sont les mieux placés pour nous accompagner dans cette transformation digitale », a déclaré Hamid Addou, PDG de la RAM​.

Le partenariat avec Amadeus permet à la RAM de déployer l' »Amadeus Reference Experience », une solution pour améliorer la conversion en ligne, la satisfaction client et la fidélité. Les passagers de la RAM bénéficieront d’une expérience digitale simplifiée, avec des enregistrements plus rapides et plus faciles, ainsi que des informations de voyage plus accessibles. « Grâce à notre solution, les passagers de RAM pourront mettre à jour leurs réservations à tout moment et par le canal de leur choix, sans tiers impliqué, » explique Maher Koubaa, EVP Travel Unit et Managing Director EMEA chez Amadeus​.

La nouvelle application mobile de RAM, développée avec Amadeus, offrira aux passagers une expérience de réservation et d’enregistrement de bout en bout en libre-service. En cas de perturbation, les voyageurs pourront trouver des vols alternatifs directement via l’application, facilitant ainsi la gestion de leurs déplacements. Cette innovation s’inscrit dans la volonté de RAM de rendre le voyage aussi fluide que possible pour ses clients​.

Royal Air Maroc prévoit également d’augmenter sa flotte, passant de 50 à 200 avions, et d’accueillir 32 millions de passagers annuels d’ici 2037. Cette expansion s’accompagne d’une stratégie visant à offrir des services diversifiés à une clientèle internationale exigeante​.

Le partenariat avec Amadeus est essentiel pour cette transformation. En fournissant des solutions technologiques avancées, Amadeus aide RAM à s’adapter aux besoins changeants des clients. « Notre collaboration avec Amadeus nous permet de répondre rapidement aux besoins de nos clients et d’offrir la meilleure expérience possible, » souligne Addou.