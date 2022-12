Déjà mise à l’honneur par Forbes Middle East dans son classement 2022 des 30 femmes dirigeantes derrières les marques technologiques au Moyen-Orient, Sophia Alj figure désormais dans le top des 45 femmes les plus influentes dans la transformation numérique en Afrique.

Très attendu dans l’écosystème tech en Afrique, le tout dernier numéro du magazine CIO Africa pour le mois de novembre vient de paraître, mettant en lumière les femmes les plus influentes dans la transformation numérique en Afrique. Elles sont au total 45 femmes dans cette short list parmi lesquelles on distingue une Marocaine qu’on ne présente plus dans le domaine du digital sur le continent. Il s’agit en l’occurrence de Sophia Alj.

Innovatrice technologique renommée avec quelques startups technologiques sous son aile, la Marocaine est actuellement la directrice des opérations de Chari, une pépite très prometteuse qu’elle a co-fondée. L’application mobile Chari permet à un commerce de proximité d’acheter des produits à des prix défiant toute concurrence, tout en bénéficiant d’un service de livraison gratuit en moins de 24 heures. Le «one stop shop» a été évalué à 100 millions de dollars en janvier 2022.

Avant Chari, Sophia était déjà dans le domaine de l’innovation avec quelques autres start-ups qu’elle a co-fondées, dont MonDentiste, considéré comme le premier annuaire regroupant les dentistes et orthodontistes du Maroc. Sophia a obtenu son baccalauréat au prestigieux lycée Lyautey en 2008 avant de s’envoler pour l’université de McGill au Canada. Après un bachelor en ingénierie civile, elle décroche un master en management à l’ESCP Business School avant de poser ses valises chez BNP Paribas où elle est retenue pour un poste d’Innovation Manager en alternance.

On le voit bien, le fait que l’ancienne consultante chez McKinsey figure dans ce classement n’a rien de hasardeux d’autant plus qu’elle a servi un large éventail de clients à travers l’Afrique, allant des banques aux acteurs industriels en passant par les établissements gouvernementaux.

Le classement s’adresse aux leaders féminins qui contribuent directement à la croissance et à l’orientation stratégique de leurs organisations, les femmes qui ne cessent de stimuler l’innovation et d’inspirer la communauté technologique au sens large. CIO Africa ne pouvait pas trouver mieux que Sophia Alj.