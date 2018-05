Infomediaire Maroc – L’Union pour la Méditerranée (UpM) a lancé le projet ‘‘TransLogMed’’ qui encouragera, sur une période de 5 ans, des solutions porte-à-porte multimodales et durables en mettant en œuvre des programmes de formation et de transfert de connaissances certifiés pour plus de 1 000 professionnels du secteur des transports et de la logistique au Maroc, Algérie, Egypte, Jordanie, Italie, Espagne et Tunisie. Le but de ‘‘TransLogMed’’ est de contribuer au développement d’un réseau d’infrastructure de transport efficace, interopérable et durable dans la région euro-méditerranéenne.

Certaines activités liées au projet ont déjà commencé dans les ports de de Tanger Med, Barcelone, Civitavecchia, Gênes et Radès, et seront bientôt étendues aux ports de Nador, Sfax, Mostaganem, Alexandrie, Damiette, Port-Saïd et Aqaba.

Rédaction Infomediaire.