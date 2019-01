Infomédiaire Maroc – Le ministre du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, Mohamed Sajid, et l’ambassadeur de Singapour au Maroc, George Goh, ont convenu d’élaborer des accords de coopération dans les domaines en lien avec le transport aérien, les installations aéroportuaires et touristiques.

Au cours d’une entrevue mardi à Rabat, Sajid s’est félicité de la qualité des relations maroco-singapouriennes et de la diversité de leur coopération, particulièrement dans le secteur du transport aérien et de la promotion touristique.

Selon un communiqué du ministère, les deux parties ont fait part de leur satisfaction de l’évolution des relations bilatérales et de leur engagement à coopérer davantage dans les domaines liés aux infrastructures aéroportuaires et touristiques. L’entretien s’est déroulé en présence notamment des représentants de l’Office national des aéroports, de la compagnie Royal Air Maroc, de la Direction générale de l’aviation civile et de l’Office national marocain du tourisme.

Rédaction Infomédiaire