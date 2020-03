Un nouveau service de transport frontalier de marchandises depuis le Japon vers le Maroc vient de voir le jour. Nippon Express Co., Ltd. a lancé «NEX-Forwarding Gibraltar Liner», un service de fret vers Casablanca et Tanger, via Paris.

Ainsi, «le fret est acheminé des aéroports du Japon à Paris et, une fois les procédures d’expédition terminées, les marchandises sont transportées et livrées par camions vers les sites commerciaux de Nippon Express au Maroc (Casablanca et Tanger) dans un délai de six à dix jours», indique Nippon Express dans un communiqué.

«Les coûts de transport de ce service sont inférieurs à ceux du transport aérien direct conventionnel vers le Maroc», assure l’entreprise nipponne.

Pour rappel, Nippon Express est le seul transporteur-transitaire japonais disposant de bureaux au Maroc.