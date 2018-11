Infomediaire Maroc – Le Conseil régional Souss-Massa, réuni lundi à Agadir en session extraordinaire, a approuvé deux projets portant sur le transport et le développement durable. Les membres du conseil ont ainsi examiné et approuvé un avenant au projet de loi relatif à la Société de développement local (SDL) de « Transport du Grand Agadir et la mobilité urbaine ».

Lors de cette session tenue sous la présidence de Brahim Hafidi, président du conseil régional, en présence notamment du Wali de la région Souss-Massa, Ahmed Hajji, il a été procédé également à l’étude et l’approbation du projet de statut de création de la société de développement local « Environnement du Grand Agadir et développement durable ».

La SDL de transport mise en place par le Groupement des 10 communes formant le Grand Agadir et le Conseil régional Souss-Massa, vise à améliorer les prestations de transport notamment par la réalisation de lignes de bus à haut niveau de service. La deuxième structure portant sur l’environnement a pour ambition d’assurer les prestations de collecte, de tri et de mise en valeur des déchets, la plupart des communes concernées, ne disposant pas, à elles seules, de moyens logistiques et humains suffisants pour s’acquitter de cette mission.

