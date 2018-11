Infomediaire Maroc – Le ministère de la Santé a affirmé qu’il veille à concrétiser le projet du nouvel hôpital provincial de Ouazzane, dans les plus brefs délais, et à le doter des équipements biomédicaux de base.

Le ministère a affirmé, lundi dans un communiqué, qu’il veillera, également, à doter le nouvel hôpital de cadres médicaux, infirmiers et administratifs pour assurer des services de santé à la hauteur des attentes.

Déjà programmé, le projet de construction et d’équipement d’un nouvel hôpital provincial à Ouazzane s’est heurté à des entraves « qui ne relèvent pas des compétences du ministère de la Santé », note le communiqué, ajoutant que grâce aux efforts conjoints du ministère, des élus et de la société civile, « ce projet devrait voir le jour prochainement et ne sera pas classé comme le prétendent certaines parties, relayées par des médias ».

A cet égard, une enveloppe budgétaire de 20 millions de dirhams (MDH) sera allouée au titre de l’exercice 2019 pour entamer les travaux, tout en affectant les fonds nécessaires pour accompagner l’avancement du projet, a souligné le ministère.

Le ministère a également souligné qu’une enveloppe de 10 MDH a été affectée aux études de cet hôpital au titre de l’exercice 2018, notant que la direction des Travaux publics au ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, se penche sur le lancement d’un nouvel appel d’offres pour les prestations architecturales, aucun soumissionnaire n’ayant été retenu au terme de la précédente procédure.

Le ministère se dit, à ce propos, conscient de la nécessité de renforcer l’offre de santé dans plusieurs régions et provinces, de faciliter l’accès des habitants à des services hospitaliers basés sur les principes de proximité et de qualité, de réduire les disparités territoriales et d’alléger la pression sur les centres hospitaliers régionaux et universitaires.

