La start-up marocaine Freterium, plateforme collaborative de gestion et de suivi du transport routier de marchandises, revient sur la levée de fonds réalisée auprès de CDG Invest, la branche investissement de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).

Fondée par deux ingénieurs, Mehdi Cherif Alami et Omar El Kouhene, Freterium vise à transformer les chaînes logistiques en remplaçant les processus manuels par un écosystème entièrement connecté.

Freterium propose la première Transport Management Platform (TMP) de la région Afrique-Moyen Orient qui combine les principaux modules d’un TMS (Transport Management System) et la connectivité d’une plateforme collaborative de visibilité avancée.

Freterium permet à tous les donneurs d’ordres, industriels, distributeurs, logisticiens… de planifier et d’optimiser leurs expéditions en quelques clics, et de suivre l’exécution – réalisée par une flotte propre ou des prestataires de transport – en accédant à des informations prédictives et en temps réel sur toutes les livraisons. Le secteur du transport et de la logistique prêt à se digitaliser Dans un marché extrêmement fragmenté (65 000 transporteurs au Maroc ayant en moyenne 2 camions seulement) où l’ensemble de l’écosystème est très peu digitalisé, la majorité des flux de marchandises sont sous-traités par les donneurs d’ordres à des entreprises de transport routier. Ce contexte engendre 3 principaux challenges :

– Comment planifier les expéditions rapidement de manière optimale ?

– Comment échanger simplement avec des PME de transport routier de marchandise ?

– Comment remonter de l’information exploitable en temps réel ?

La crise sanitaire a confirmé la vision des fondateurs de Freterium, et tous les professionnels

du transport et de la logistique s’accordent aujourd’hui sur la nécessité d’un secteur plus agile et digitalisé.

La plateforme Freterium répond à cet enjeu en révolutionnant la façon dont les donneurs d’ordres et les professionnels du transport travaillent, leur permettant d’échanger des informations plus simplement, tout en optimisant leurs opérations.

Des innovations ayant nécessité plusieurs années de recherche et développement permettent à Freterium d’être à la hauteur de ses ambitions : algorithmes propriétaires, intelligence artificielle, internet des objets, connectivité agnostique… Freterium mise sur un saut quantique de la gestion du transport de marchandises afin de permettre aux entreprises de gagner en productivité, réduire leurs coûts de transport et offrir un service client irréprochable.

Phase d’accélération du développement commercial et technique Freterium fait partie de la première promotion du programme 212 Founders, lancé en septembre 2019 par CDG Invest, la branche investissement du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).

A l’issue d’un processus de candidature sélectif et exigeant, Freterium a été retenue parmi les vingt start-up sélectionnées sur près d’un millier de candidats pour participer à ce programme. Après six mois d’accompagnement en incubation et un passage en comité d’investissement, CDG Invest a décidé d’investir et est désormais actionnaire de la jeune start-up.

Freterium a intégré la phase d’accélération de 212 Founders qui a pour objectif de les préparer au mieux dans leur développement commercial et technique lors des douze à dix-huit prochains mois.

« Nous remercions toute l’équipe de CDG Invest et du programme 212 Founders de croire en notre mission. Freterium c’est aussi pour nous la volonté de contribuer au développement industriel et à

la compétitivité du Maroc et plus largement, des pays émergents. » déclare Mehdi Cherif Alami,

cofondateur de Freterium.

« La proposition de valeur de Freterium est unique et nous sommes convaincus que leur solution va

impacter significativement le secteur du transport et de la logistique. C’est une pépite marocaine que nous sommes fiers d’accompagner dans son développement et son internationalisation. »

ajoute Yassine Haddaoui, Directeur Général de CDG Invest

« Nous avons rencontré les équipes de Freterium au salon du transport et de la logistique LOGISMED et nous avons immédiatement perçu la qualité de leur plateforme, l’approche innovante et l’ambition de l’équipe. Les opérations de transport de marchandises sont très peu digitalisées au Maroc et en Afrique, il y a beaucoup à faire. C’est pourquoi nous collaborons avec Freterium sur des sujets techniques pour les aider à apporter un maximum de valeur par le digital à leurs clients. » déclare Hicham Houir Alami, Partner chez GCL Groupe

À propos de Freterium

Freterium est une plateforme collaborative de gestion et de suivi du transport routier de marchandises, conçue pour les industriels, distributeurs ou logisticiens afin de les aider à automatiser, optimiser et suivre en temps réel leurs opérations quotidiennes de transport. Freterium a développé la première Transport Management Platform (TMP) de la région, qui combine les principaux modules d’un TMS (Transport Management System) et la connectivité d’une plateforme collaborative de visibilité avancée.