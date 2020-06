Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la propagation de la pandémie COVID-19 dans notre pays, sur instructions des actionnaires d’Al Mada, la Fondation Al Mada lance une vaste campagne de dépistage COVID-19 (test PCR et sérologique) au profit de l’ensemble des salariés du Groupe Al Mada.

Cette opération de dépistage intégralement prise en charge par Al Mada sera réalisée, en partenariat avec l’hôpital Chekh Zayed, par des unités mobiles.

Notre objectif et notre souci permanent est de préserver la santé de nos collaborateurs et celle de leurs familles.

A travers cette action inédite, Al Mada confirme sa responsabilité sociale et son impact positif vis-à-vis de ses salariés. Cette opération permettra de se préparer à la levée de l’état d’urgence sanitaire et entreprendre le retour progressif à la normale de manière sereine et dans les meilleures conditions pour chaque collaborateur.

A propos de la Fondation Al Mada :

La Fondation Al Mada intervient dans le domaine de la culture, de l’éducation et du soutien à l’innovation auprès des entreprises et du patrimoine vivant. Elle porte les valeurs d’Al Mada et les traduit sur le terrain aux côtés des plus démunis dans une volonté d’action et d’accompagnement à long terme.