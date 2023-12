Le Maroc et la Banque allemande de développement (KfW) ont conclu, ce mercredi 27 décembre à Rabat, un contrat de prêt pour le financement d’un projet relatif à la mobilité durable.

Ce projet porte sur le financement du Fonds d’accompagnement des réformes du transport routier urbain et interurbain (FART) à travers un prêt de 100 millions d’euros, adossé d’un don de 5 millions d’euros, qui servira à promouvoir et financer le développement d’une offre de transport public moderne et respectueuse du climat, dans les villes et les communes marocaines.

Par ailleurs, deux autres contrats de prêts ont été conclus portant sur le financement de deux projets relatifs à la protection sociale et l’irrigation.

