Le ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau a annoncé le début du versement des primes allouées dans le cadre du programme de renouvellement du parc automobile, en faveur des professionnels du transport, dont les dossiers ont été déposés précédemment auprès des services extérieurs du département. Cette annonce a été faite suite à l’approbation définitive des engagements des dépenses des primes par les services compétents du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, au titre de l’année 2019 et celles d’avant. Pour rappel, l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a consacré un budget estimé à 153 millions de dirhams à ce programme au titre de l’année 2020.