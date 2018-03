Infomédiaire Maroc – Tanger Med et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) ont organisé, hier à Casablanca, le séminaire de lancement de la Bourse du Fret.

Il s’agit d’une plateforme électronique transactionnelle de mise en relation entre expéditeurs et transporteurs selon les prescriptions fonctionnelles de la CGEM.

Elle s’inscrit dans le cadre d’une démarche de digitalisation engagée et d’amélioration des services offerts aux clients.

Ce nouvel outil intègre une offre de services de transport et de logistique dotant les PME marocaines et les professionnels du transport notamment, d’un outil simple et efficace leur permettant d’optimiser les coûts et de réduire les retours à vide.

Rédaction Infomédiaire