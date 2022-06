Trarem, un des pionniers de l’aménagement et de l’agencement des environnements professionnels au Maroc, vient de se lancer dans le design industriel et stratégique.

Pour poursuivre sur sa lancée pour accélérer son développement à l’international, notamment sur le marché africain, l’entreprise a annoncé un partenariat avec le designer et architecte d’intérieur Hicham Lahlou qui lui ouvre de nouveaux horizons, indique un communiqué de Trarem.

Si cette personnalité du monde de l’architecture d’intérieur et du design à l’aura internationale n’est plus à présenter, il est sans doute utile de rappeler que Hicham Lahlou a contribué au développement du design industriel dans notre pays, poursuit la même source.

« Ce partenariat est pour moi le moyen de donner une nouvelle dynamique au secteur. Trarem, en tant qu’entreprise marocaine qui a compris l’importance et la force du design industriel et stratégique a été un choix évident dans ce sens. De belles choses se préparent alors rendez-vous très prochainement ! », déclare Lahlou, cité dans le communiqué.

« Cette collaboration avec Hicham est dans la continuité de notre développement et de notre volonté d’offrir à nos clients des produits toujours plus novateurs. Je suis convaincu de l’idée de Thomas J Watson Jr, Good Design is Good Business », indique de son côté Samir Bennis, Directeur Général de Trarem.

A l’occasion de ses 65 ans d’existence, Trarem fait coup double. Elle devient ainsi la première marque industrielle au Maroc, et une des rares de la Région Mena et en Afrique à se lancer dans le design industriel par la création d’une direction dédiée, supervisée par Hicham Lahlou, mais également la première entreprise marocaine à devenir membre de la prestigieuse World Design Organization (WDO) qui célèbrera aussi cette année ses 65 ans.

Depuis 1957, Trarem est un des pionniers de l’aménagement et de l’agencement des environnements professionnels au Maroc. Fleuron industriel 100% marocain, Trarem propose à ses clients une offre intégrée grâce à des solutions globales d’aménagement et de mobilier. Au fil du temps, les équipes dirigeantes de Trarem ont fait preuve de réalisme et d’agilité pour adresser les nombreux défis inhérents au secteur, fait savoir le communiqué. Partenaire historique de marques internationales de renom comme la marque icône du design mondial Herman Miller, ou encore Interstuhl, l’entreprise s’est très vite distinguée par sa démarche de service centrée sur le client, son management de la qualité et son orientation R&D.

L’arrivée à la tête de l’entreprise d’une nouvelle génération dirigeante a permis d’opérer il y a 3 ans un tournant majeur avec une mise à niveau industrielle par l’intégration de la production afin d’offrir des solutions marocaines aux normes internationales. Trarem entre dans l’ère du design Made in Morocco À l’ère où le made in Morocco est de mise, la voie était toute tracée pour repenser la stratégie d’entreprise, accélérer sa transformation, identifier de nouvelles opportunités de création de valeur afin de relever les défis du futur.

Trarem a ainsi fait preuve de résilience industrielle et lancé depuis 3 ans une stratégie de différenciation compétitive autour de 5 axes, à savoir la mise à niveau industrielle qui a permis un saut qualitatif indéniable, avec un parc industriel de 12.000 m2 complètement transformé, équipé par des players de renom Amada et Salvagnini, Homag, Gema et Eurotherm et la refonte de la supply chain pour être plus agile en offrant à nos clients et partenaires des délais d’exécution très avantageux. Il s’agit aussi de la réorganisation commerciale avec la mise en place de 4 Business Units : banque-assurance-télécom, centres de services, éducation et santé en vue de s’aligner aux stratégies sectorielles du Royaume, la montée en compétence par la mise en place d’un programme de formation et d’accompagnement des collaborateurs sans oublier le rapprochement avec l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) pour le lancement d’un plan de formation métier et assurer ainsi la relève ainsi que l’alignement de sa communication avec la mise en ligne d’un nouveau site web : « www.trarem.com » et une politique de communication basée sur « le Always On ».

« Opérer une transformation pour être encore plus agile, plus résilient et plus efficace est notre priorité depuis 3 ans. C’est aussi le moyen de mieux satisfaire les attentes des clients en leur assurant une réponse différente avec des solutions marocaines. À plus forte raison en cette période caractérisée par une instabilité des approvisionnements », déclare Bennis.

Né le 6 février 1973 à Rabat, Hicham Lahlou est diplômé Architecte d’intérieur et Designer de la prestigieuse Académie Charpentier à Paris en juin 1995. Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République Française depuis 2016, il est nommé « Envoyé Spécial » et « Conseiller » du Président David Kusuma de la World Design Organization pour les Régions Mena et Afrique ainsi que Conseiller Régional.