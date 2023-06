Six enfants au travail sur dix (60,5%) accomplissent des travaux dangereux (77.000 enfants), ce qui représente 1% des enfants de cette tranche d’âge, selon le Haut Commissariat au Plan (HCP).

Parmi les enfants exerçant des formes de travail dangereux, 75,2% sont ruraux, 89,6% de sexe masculin et 86,3% âgés de 15 à 17 ans, indique le HCP dans une note publiée à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, célébrée le 12 juin.

Les enfants exerçant dans le secteur de l’ »industrie » restent les plus exposés aux dangers, avec une part de 88,6%. Cette proportion est de 87% dans le secteur des BTP, 77,4% dans les « services », et de 48,4% dans l’ »agriculture, précise le HCP.

« Est considéré comme travail dangereux tout travail qui, par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il est exercé, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, tout travail exercé pendant une durée excessive relativement à l’âge de l’enfant ; ainsi que tout travail dont l’horaire est partiellement ou entièrement de nuit », rappelle la même source.

Par ailleurs, le HCP fait savoir que le phénomène des enfants au travail a concerné 89.000 ménages, ou environ 1% des ménages marocains, concentrés dans les zones rurales (69.000 ménages contre 21.000 dans les villes) et près de 8,3% d’entre eux sont dirigés par des femmes.

Ce sont les ménages de grande taille qui restent le plus concernés par le phénomène des enfants au travail. La proportion des ménages ayant au moins un enfant au travail est de 0,4% pour les ménages de trois personnes, et elle augmente progressivement avec la taille pour atteindre 3,2% parmi les ménages de 6 personnes ou plus.

Par ailleurs, ce phénomène peut être attribué aux caractéristiques socioprofessionnelles du ménage et de son chef en particulier. Ainsi, la proportion des ménages dont au moins un enfant est au travail est de 1,5% parmi les ménages dont le chef n’a aucun niveau d’instruction alors qu’elle est insignifiante parmi ceux dont le niveau d’instruction est supérieur.

En outre, 48,4% des enfants au travail sont issus des ménages dirigés par d’exploitants agricoles, 17,1% par de manœuvres, 20,7% par de cadres moyens, d’employés, de commerçants, de conducteurs d’installations ou d’artisans et 13,4% proviennent des ménages dirigés par d’inactifs. Le phénomène demeure quasi- inexistant au sein des ménages dirigés par des cadres supérieurs, conclut le HCP.