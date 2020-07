Les besoins prévisionnels du Trésor au titre de juillet 2020 varient entre 7 et 7,5 milliards de dirhams (MMDH), a annoncé mardi la direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration.

Dans un communiqué, la DTFE porte à la connaissance des investisseurs que “le recours au marché des adjudications des valeurs du Trésor au titre du mois de juillet portera sur un montant se situant entre 7 et 7,5 MMDH”.

En juin dernier, les besoins prévisionnels du Trésor oscillaient entre 13 et 13,5 MMDH.