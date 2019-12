La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE) a procédé, jeudi, à une opération de rachat de Bons de Trésor (BDT) pour un montant global de plus de 6,34 MMDH.



L’opération a porté sur les Bons ayant pour date de règlement le 31/12/2019, indique la Direction du trésor et des finances extérieures dans un communiqué.



L’objectif de cette opération est le lissage de l’échéancier de la dette intérieure à travers la réduction des pics de remboursement, explique la même source.