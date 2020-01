Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi à Rabat, un projet de décret portant institution d’une indemnité spéciale d’audit au profit des fonctionnaires exerçant cette tâche auprès des tribunaux financiers.

Présenté par le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, le décret n° 2.19.1013 tend à motiver cette catégorie de fonctionnaires des tribunaux financiers, titulaires de diplômes supérieurs et disposant de compétences et expériences dans des disciplines relatives à la comptabilité financière, et que la cour des comptes a recrutés pour renforcer ses ressources humaines à côté des magistrats, a indiqué El Hassan Abyaba, porte-parole du gouvernement, dans un communiqué lu lors d’un point de presse au terme de la réunion hebdomadaire du Conseil.

Cette procédure consiste également à attirer les compétences de cette catégorie à travers l’élargissement de la base des candidats au concours, a-t-il relevé, notant que ce texte vise aussi à garantir leur continuité au sein de la Cour des comptes, tout en les encourageant à s’acquitter convenablement de leurs missions et à redoubler leurs efforts