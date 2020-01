Pour marquer son 75ème anniversaire cette année, l’Organisation des Nations-Unies a annoncé, jeudi, le lancement de « la plus grande conversation mondiale » jamais tenue sur l’avenir de la planète.

« Le 1er janvier 2020 a marqué le lancement de l’initiative ONU75, la conversation la plus vaste et inclusive jamais tenue sur le rôle de la coopération mondiale dans la construction d’un avenir meilleur pour l’humanité », a indiqué l’organisation onusienne, dont le siège est à New York.

Par cette initiative, l’ONU compte ainsi « amorcer des dialogues tout au long de l’année 2020, dans des situations très diverses sur toute la planète ».

Pour cet exercice « d’appréhension du principe de réalité » à l’échelle mondiale, quatre flux de données novateurs vont former la première archive jamais créée de solutions recueillies par production participative aux plus grands défis planétaires, selon un communiqué de l’organisation.

Les dialogues ONU75, assortis d’une «enquête-minute» à laquelle tout le monde pourra répondre, de sondages d’opinion menés dans 50 pays et d’une analyse de sentiment effectuée par intelligence artificielle à partir de données recueillies dans les médias traditionnels et sociaux de 70 pays, vont produire un corpus de données qui alimenteront les politiques et les débats nationaux et internationaux, précise-t-on.

Invitant chaque personne à participer à ces dialogues, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a souligné qu’ »aucun pays, aucun groupe n’est en mesure de surmonter à lui seul les problèmes complexes de notre planète ».

« Nous devons nous réunir. Pas seulement pour parler, mais aussi pour écouter. Votre participation, toutes et tous, est absolument essentielle. Nous avons besoin de vos voix, de vos stratégies, de vos idées afin de mieux servir les femmes et les hommes du monde entier auxquels nous sommes dévoués », a-t-il dit.

Attachée à mener des dialogues transfrontières, trans-sectoriels et intergénérationnels, l’équipe d’ONU75 collabore avec un vaste réseau multisectoriel, notamment les Coordonnateurs résidents et Coordonnatrices résidentes de l’ONU, afin de toucher les groupes les plus divers à l’échelle mondiale et de permettre la tenue de dialogues dans tous les pays sans exception, ajoute le communiqué.

Dans un exercice mondial d’écoute, mettant l’accent sur la jeunesse et les groupes qui ne communiquent pas encore avec l’ONU, la campagne ONU75 vise à mieux comprendre ce que les uns et les autres attendent de la coopération internationale dans le contexte d’urgence qui caractérise les problèmes du monde d’aujourd’hui, ajoute-t-on.

Et de préciser dans ce sens que les avis et les idées ainsi rassemblés seront présentés par le Secrétaire général aux dirigeantes et dirigeants mondiaux et aux hauts responsables de l’Organisation lors d’une manifestation de haut niveau qui se tiendra le 21 septembre 2020 pour célébrer le 75è anniversaire des Nations-Unies.

Pour inspirer et informer le dialogue, l’ONU s’est également associée au studio « Vox Media, Vox Creative » pour créer une vidéo informée par des entretiens avec 38 personnes du monde entier, qui partageront leurs expériences et opinions liées à d’importants problèmes mondiaux. Cette vidéo sera lancée le 6 janvier