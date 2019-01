Infomédiaire Maroc – Infomédiaire Maroc publie une Tribune co-signée par Arnaud Sanz et Marta Giner Asins, avocats du cabinet Norton Rose Fulbright, sur le nouveau Conseil de la concurrence. Ci-après l’intégralité de cette Tribune :

« Un mois après la nomination de ses membres, les débuts du Conseil de la concurrence laissent entrevoir une activité soutenue qui promet d’être riche d’enseignements pour les entreprises, aussi bien en matière d’enquêtes de concurrence que de contrôle des concentrations.

Sur le terrain des enquêtes de concurrence, si pour l’instant le Conseil semble principalement se consacrer à la demande d’avis du Gouvernement sur le plafonnement des marges dans le secteur des carburants, on sait que de nombreux dossiers restent sur liste d’attente et concernent des secteurs très divers de l’économie marocaine (tabac, éducation, téléphonie, santé, travail temporaire, lait, e-commerce, marchés publics, etc.).

En la matière, le Conseil de la concurrence dispose de pouvoirs étendus en ligne avec les standards internationaux, qui lui permettent non seulement de mener des investigations approfondies dans les entreprises (notamment saisir des documents), mais surtout de sanctionner les pratiques constatées par de lourdes amendes pouvant atteindre 10% du chiffre d’affaires consolidé de l’entreprise concernée.

Cependant, on ignore à ce stade comment le Conseil fera usage de ses pouvoirs d’enquête en pratique, et s’il disposera de ressources suffisantes pour les mettre pleinement en œuvre. Par ailleurs, le nouveau dispositif souffre encore de nombreuses imprécisions sur des éléments clés tels que les règles de calcul des amendes, ou les conditions de mise en œuvre des procédures de clémence et de non-contestation des griefs, pourtant essentiels pour permettre aux entreprises d’apprécier leur niveau de risque.

Cette période de montée en puissance constitue une opportunité pour les entreprises qui gagneront à déployer des procédures de mise en conformité au sein de leur organisation. De nombreuses entreprises ont d’ailleurs déjà commencé à former leurs équipes aux nouvelles règles (en particulier aux risques encourus en cas d’échanges d’informations avec des concurrents), auditer leurs pratiques commerciales afin d’identifier les risques potentiels et adopter de bonnes pratiques, et préparer des guides et procédures internes expliquant comment gérer une enquête de concurrence.

Au regard des premières notifications déposées, l’activité du Conseil en matière de concentrations s’annonce également particulièrement intense du fait des seuils alternatifs de contrôle, et notamment du seuil de chiffre d’affaires mondial combiné de 750 millions de dirhams qui contraint de nombreuses multinationales à notifier leurs opérations dès lors qu’elles risquent d’avoir un effet même faible sur le marché marocain. Au sein du Conseil, on s’interroge déjà sur la manière de juguler le flot de notifications qui en résultera, mais la rédaction de la loi 104-12 laisse peu de flexibilité.

Tout au plus peut-on espérer que les rapporteurs du Conseil, dont beaucoup étaient déjà en place sous l’ancien régime, continueront d’œuvrer avec professionnalisme et pragmatisme ».

