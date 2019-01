Infomédiaire Maroc – « Le Maroc, qui s’érige désormais en leader dans le domaine des énergies renouvelables, est appelé à forger les soft skills (compétences non techniques) des jeunes pour mener à bien son ambitieux projet de développement durable. Le monde entier, y compris le Maroc, connait des transformations majeures dans les domaines économique, politique et sociétal, et lle système de l’éducation et de la formation professionnelle marocain doit s’adapter à ces changements ».

Mohamed Rherras, Secrétaire d’Etat chargé de la Formation Professionnelle

Rédaction Infomédiaire