Infomédiaire Maroc – Une dizaine d’unités de trituration d’olives viennent d’être interdites d’exercer leurs activités dans la province de Taounate, pour non-respect des normes environnementales en vigueur.

Ces unités, qui se sont vues signifier une interdiction d’activité en raison de l’atteinte à l’environnement par les margines, se situent dans les communes de Taouante et Tamazgana, relevant du cercle de Ghafsay, d’Otabouaaban à Tissa, et Moulay Bouchta et Mekansa, relevant du cercle de Kariat Ba Mohamed, indique la province de Taounate dans un communiqué.

Cette décision est intervenue dans le cadre des visites de terrain effectuées par le comité provincial mixte et qui a concerné 57 unités de trituration d’olives jusqu’au 31 janvier dernier, précise-t-on.

Des avertissements ont été adressés également à six unités dans d’autres communes de la province, dont 4 relevant de la Commune de Taounate et 2 autres des communes de sidi Yahya Bni Zaroual et Mezraoua, outre le dépôt de 8 procès de contravention des règles en la matière au tribunal de première instance, ajoute la même source.

Les autorités compétentes reprochent aux unités sanctionnées leur ‘’non-respect du cahier des charges en la matière notamment sur les plans des effets sur l’environnement et d’hygiène’’.

La province de Taounate compte 82 unités de trituration d’olives, dont plusieurs ont été autorisées à exercer leurs activités avant la promulgation des lois sur le respect de l’environnement.

L’olivier constitue l’une des principales espèces fruitières cultivée au Maroc. La production au titre de la campagne agricole 2017-2018 est réalisée sur une superficie totale de plus de 1 million d’hectares et une superficie productive de 879.000 ha, selon le ministère de l’agriculture, qui indique que la production prévisionnelle d’olives atteindrait 1,56 million de tonnes lors de cette campagne agricole, ce qui représente un ‘’record jamais atteint auparavant’’.

IM