Le Royal Yachting Club de Tanger ( RYCT) organise, du 22 au 25 septembre, la première édition du concours international de pêche verticale appât artificiel (Jigging), avec la participation de six clubs internationaux.

Cette édition, dénommée Trophée du Détroit, verra la participation de plus de 40 bateaux et 170 compétiteurs, dont certains de renommée internationale (Espagne, Italie, Royaume Uni, Turquie et Maroc).

Afin de donner à ce concours l’éclat qui lui échoit et garantir la réussite de cette grande mess sportive, le comité organisationnel établira des normes et des critères internationalement reconnus en termes de logistique, d’arbitrage, de communication et de la sécurité des participants.

Lors d’une conférence de presse, tenue lundi, le directeur de ce concours, Nour El Omari, a souligné que ce concours international vise à mettre en lumière les infrastructures dont regorge la ville de Tanger, notamment le port de plaisance (Marina), qui a été construit selon les normes internationales, et à promouvoir le rayonnement international de la ville, notant que le Trophée du Détroit de pêche verticale fait partie d’une série de compétitions internationales des sports nautiques.

A travers ce concours, les organisateurs s’associent pour objectifs de booster le secteur touristique dans la région et de promouvoir les sports nautiques et maritimes dans toutes leurs diversités parmi les jeunes.

Outre une série d’animations nautiques et récréatives, les organisateurs mettront en avant cette compétition afin de sensibiliser la population aux enjeux du réchauffement climatique, favoriser l’implication des parties prenantes à privilégier une pêche durable, responsable et respectueuse de notre patrimoine halieutique.

Des élèves relevant du secteur public et privé seront conviés à assister aux péripéties de ce concours, puisqu’il s’agit d’une opportunité idoine pour découvrir la diversité des espèces dont regorge le Détroit, prendre connaissance des écosystèmes marins et des multiples défis à relever dans un contexte climatique qui se dégrade. Côté animation, un village conçu spécialement pour la circonstance au sein du port de plaisance abritera des troupes folkloriques et musicales, qui créeront une ambiance festive tout au long de l’événement.