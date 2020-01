{"id":226,"instanceName":"automnes","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/autonewsdgv1.jpg","youtubeID":"9z4cz9SUcpo","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777777999990149737641331739723682403564453125,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

La Peugeot 208 a été élue voiture de l’année 2020, lors de la 11è édition des Trophées de l’automobile, organisée mardi à Casablanca par le magazine Autonews. Au terme des essais dynamiques, le jury, composé de journalistes, professionnels et experts en automobile, a eu à départager les cinq voitures finalistes après un vote de quelque 53.800 internautes, à savoir la BMW Série 3, la Citroën C5 Aircross, Hyundai Accent, la Peugeot 208 et la Range Rover Evoque. Et c’est finalement la Peugeot 208 qui a émergé du lot.



« La Peugeot 208 est produite au Maroc. C’est donc un réel plaisir de la voir remporter ce Trophée », s’est félicitée la Directrice générale du magazine Autonews, Fatima Ouriaghli, ajoutant que c’est un honneur pour le Maroc d’avoir une voiture de fabrication nationale ayant réussi à relever le défi de la concurrence face à de très puissantes voitures.



Ce Prix témoigne aussi de la place qu’occupe la Maroc dans l’industrie de l’automobile à l’échelle internationale comme étant un pays qui fabrique des produits de « grande valeur », a-t-elle affirmé.

De son côté, Younes Saih, membre du jury et expert en automobile auprès de compagnies d’assurances marocaines, a expliqué qu’après le vote des internautes, les cinq voitures finalistes ont été soumises à de nombreux tests techniques effectués par les membres du jury, consistant en une conduite sur route et devant répondre à un certain nombre de critères, notamment celui relatif à la sécurité, à l’équipement, à l’esthétique, mais aussi à l’environnement.



Pour Yves Bey-Rozet, doyen de la presse automobile française et membre du jury, le choix s’est basé essentiellement sur le progrès réalisé d’un modèle à l’autre et sur la concurrence au marché, étant donné que les gammes sont incomparables.



Aux côtés de Bey-Rozet et Saih, le jury était composé également d’Aurélien Devernoix et Hicham Atabi, journalistes automobile et Younes Senhaji, président de l’Association nationale des loueurs longue durée.

Le vainqueur de cette année sera célébré en apothéose, mercredi à Casablanca, en présence de personnalités du public et du privé.



Devenue une véritable vitrine pour le secteur automobile marocain, cette manifestation reflète, encore une fois, l’intérêt commun suscité par l’automobile au Maroc.



Elle s’assigne pour objectif, dans le cadre du professionnalisme et de la transparence, la promotion et la dynamisation de ce secteur au Maroc