Mastodonte allemand du secteur du tourisme de loisirs, TUI opère dans plusieurs pays de l’UE.

Mais aujourd’hui, il doit faire des arbitrages. Hésitant depuis plusieurs mois à délocaliser TUI France au Maroc, le géant allemand a enfin tranché.

En effet, si depuis quelques mois sa branche marocaine a récupéré certaines activités assurées jusque-là depuis la France, le voyagiste a définitivement porté son choix sur le royaume.

Cette délocalisation devrait s’accentuer : la filiale française du groupe a fini par subir un plan social massif avec la suppression de deux tiers des postes dans l’Hexagone. Sur le terrain, la branche marocaine de TUI devient une plateforme de services pour le compte du pôle Europe de l’Ouest du groupe, lequel englobe la France.

Misant à fond sur le Maroc, TUI a ainsi externalisé vers le Royaume certaines de ses activités en Belgique.

A noter que l’activité du géant allemand dans le Maroc est gérée par plusieurs filiale dont la Société d’investissement aérien (SIA), qui agit tout à la fois comme représentante de TUI Fly, agence de voyages et prestataire de sous-traitance (SAV, suivi des ventes, saisie informatique) des entités françaises et belges du groupe, via son centre d’appels à Casablanca. Celui-ci qui est appelé à grandir est dirigé aujourd’hui par le PDG de TUI France, Hans Van de Velde. Cette filiale marocaine du groupe TUI, était jusqu’à présent rattachée à TUI Belgique.

Au Maroc, Hans Van de Velde est secondé par Abdelkader Hsi. Cet ancien DG de Jetairfly au Maroc est nommé directeur général adjoint de TUI au Maroc.