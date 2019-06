L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu’elle a visé en date du 03 juin 2019 une note d’information simplifiée relative à l’augmentation du capital de la société TUI réservée au salariés du groupe

Au Maroc, cette opération concerne les salariés des filiales Société d’Investissement Aérien, Holidays Services, Société Marocaine de Développement de Transports Touristiques, Destination Services Morocco, et RCHM.

Le salarié procédera à la souscription sur une plateforme électronique entre le 05 juin et le 03 juillet 2019 inclus

La période d’investissement aura lieu entre le 1er août 2019 et le 31 juillet 2020 inclus durant laquelle le salarié pourra souscrire mensuellement entre 25 euros et 500 euros (soit 271 MAD et 5 420 MAD)

La note d’information simplifiée est complétée par :

Le règlement du Plan d’Actionnariat des Employés (PAE) OneShare

Le rapport annuel 2018 de TUI Group.

L’intégralité de la note d’information simplifiée visée par l’AMMC ainsi que les documents précités sot disponibles aux sociaux des sociétés mentionnées ci-dessus ainsi qu’auprès de Société Générale. Par ailleurs ils sont disponibles sur le site de l’AMMC : www.ammc.ma